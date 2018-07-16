Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 üye seçimi gerçekleştirdi.

Habertürk muhabiri Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ yargılamaları nedeniyle yüksek yargının artan iş yükünü gidermek amacıyla yeni üye ataması yapılması 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile kararlaştırılmıştı. KHK’da bu seçimlerin 6 aylık sürede yapılması öngörülüyordu.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DOLAYISIYLA ERTELENMİŞTİ

HSK ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında seçimi yapmayı planladı. Ancak erken seçim kararı alınınca Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdülhamit Gül üyelik seçimlerinin ertelenmesine karar verdi. Ertelenen seçimler bugün gerçekleştirildi.

YARGITAY’A 100, DANIŞTAY’A 12 YENİ ÜYE

Sabah saatlerinde toplanan HSK Genel Kurulu; Yargıtay’a 100, Danıştay’a da 12 yeni üye seçti. Bu yeni üyelerin göreve başlamasıyla yüksek yargıda daireler ve kurullar yeniden şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da önümüzdeki günlerde Danıştay’a 4 yeni üye ataması yapması bekleniyor.