HSK ve Şanlıurfa Valiliği'nden Viranşehir savcısına inceleme 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, sosyal platform Youtube üzerinden pandemi yasakları, maske ve aşı ile ilgili soruşturma başlattığını ve maske-mesafenin gereksiz olduğunu duyuran bir video yayınlandı.

HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Savcı video içeriğinde; "Ben Eyyup Akbulut, Cumhuriyet Savcısıyım, bu da benim mesleki kimliğim. Bu video kaydını uzun zamandır izlediğim haksızlıklar hakkında konuşmak ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum" dedi. Savcı Akbulut, "Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları, bunların tamamı hukuka aykırıdır" diye konuştu.

HSK 1. DAİRESİ'NDE İNCELEME BAŞLATILDI

Yasakların hukuken dayanağının olmadığını iddia eden Savcı Akbulut, "İl idaresi kanunu zikrediliyor. 'Vali gereken tedbirleri alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir" ifadelerini kullandı. Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut hakkında Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesi’nde inceleme başlatıldı.

BİR İNCELEME DE ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN

Bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepki gösterdiği videonun ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, konudan haberdar olduklarını ve idari inceleme başlattıklarını söyledi.