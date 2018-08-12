Huachipato - Audax Italiano düellosu

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Huachipato, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Audax Italiano takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. 19 puanlı Huachipato 11. sırada bulunuyor, Audax Italiano 18 puana sahip ve 12. sırada. Huachipato, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Audax Italiano, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 783. İddaa'da Huachipato kazanır 2.30, berabere biter 2.80, Audax Italiano kazanır 2.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Huachipato önceki hafta CD Everton mücadelesinde 1-2 yenildi.

Audax Italiano ise Curico Unido maçında 2-0 kazandı.

Huachipato, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Huachipato, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Audax Italiano, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Audax Italiano 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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