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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe PFDK'den İsmail Kartal kararı:Cezası iptal edildi! - Fenerbahçe Haberleri

        PFDK'den İsmail Kartal kararı:Cezası iptal edildi!

        PFDK, İsmail Kartal'ın açıklamaları gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:07
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        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
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        Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

        İsmail Kartal, Trabzonspor maçında takımın başında olacak.

        Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.

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