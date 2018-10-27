Huachipato - O Higgins maç önü

Şili Premier Lig maçında Huachipato ile O Higgins, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:15. Huachipato 39 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken O Higgins 32 puanda ve 9. sırada. Huachipato son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. O Higgins, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huachipato kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, O Higgins sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Huachipato son haftadaki Santiago Wanderers müsabasında 1-4 yenildi.

O Higgins, Antofagasta karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Huachipato, 17 gol attı ve 6 gol yedi.

O Higgins, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda O Higgins 13 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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