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Huawei telekom ekipmanı alanında ABD'lilere fark attı

HABERTURK.COM

Trump son imzaladığı kararnameyle telekom ekipmanı alanında başta Huawei olmak üzere Çinli firmaları ABD pazarı dışında bıraktı. Bu alanda küresel lider olan Huawei son 5 yılda pazar payını her yıl 2 puan artırdı ve ABD'li rakiplerine fark attı. Selim Karahan'ın haberi

Huawei

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 'ulusal acil durum' ilan etti ve Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir kararname imzaladı. Söz konusu kararnamede ülke veya şirket ismi verilmese de asıl hedefin başta Huawei olmak üzere Çinli şirketler olduğu biliniyor. Huawei telekom ekipmanları pazarında cirosal anlamda 2014 yılında Nokia'yı sollayarak pazar liderliğini kaptı ve o tarihten beri farkı açıyor. Firma 2018 sonunda yüzde 29 pazar payına ulaştı. 2018 genelinde pazar genelinde büyüme yüzde 1'de kaldı. Huawei son 5 yılda pazar payını ortalama her yıl 2 puan artırdı. Firmanın bu alandaki ABD'li rakipleri Cisco ile Ciena ise yüzde 10'un altında bir pazar payına sahip. Bunun yanında Finlandiya merkezli Nokia ve  İsveçli Ericsson da Huawei'nin yükselişiyle son 5 yılda yıllık ortalama 1 puan pazar payı kaybetti.

 

 

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  • kanunsuz 4 saat önce ARKASINDA YİNE ABDLİ BİR ENSESİ KALIN VAR BİLESİNİZ.
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