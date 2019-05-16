ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 'ulusal acil durum' ilan etti ve Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir kararname imzaladı. Söz konusu kararnamede ülke veya şirket ismi verilmese de asıl hedefin başta Huawei olmak üzere Çinli şirketler olduğu biliniyor. Huawei telekom ekipmanları pazarında cirosal anlamda 2014 yılında Nokia'yı sollayarak pazar liderliğini kaptı ve o tarihten beri farkı açıyor. Firma 2018 sonunda yüzde 29 pazar payına ulaştı. 2018 genelinde pazar genelinde büyüme yüzde 1'de kaldı. Huawei son 5 yılda pazar payını ortalama her yıl 2 puan artırdı. Firmanın bu alandaki ABD'li rakipleri Cisco ile Ciena ise yüzde 10'un altında bir pazar payına sahip. Bunun yanında Finlandiya merkezli Nokia ve İsveçli Ericsson da Huawei'nin yükselişiyle son 5 yılda yıllık ortalama 1 puan pazar payı kaybetti.

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