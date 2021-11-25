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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yakın zamanda satışa ve ön satışa sunulan farklı segmentlerden 5 yeni ürününü tanıttı. Huawei’nin akıllı telefon, monitör, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık segmentlerindeki yeni ürünleri MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick ve MateView GT’nin tanıtım toplantısında konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, “Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık; işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı” dedi.

Allen Yao, stratejik bir ülke olarak konumlandırdıkları Türkiye’nin küresel olarak bakıldığında Huawei için ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Toplantıda verilen bilgiye göre Huawei Türkiye, özellikle MateBook dizüstü bilgisayar ürünleriyle bulunduğu global ülkeler arasında birinciliğe erişti. GfK’nın Eylül ayı verilerine göre yüzde 13'lük pazar payı olan Huawei, Türkiye'de ilk 3 marka arasında bulunurken, şirket 2022'de bu pazar payını yüzde 16'ya çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

Yine toplantıda paylaşılan bilgilere göre Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS, 150 milyon kullanıcı sınırını geçti. HarmonyOS, 400 servis sağlayıcı, 1700 donanım üreticisi ve 1.3 milyon geliştiriciye ulaşırken; Huawei Mobil Servisleri (HMS) tabanlı AppGallery ise 5.1 milyon geliştirici ve 173 bin uygulama ile dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası oldu.

AKILLI SAATLERDE YÜZDE 35’LİK PAZAR PAYI

Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip etmek isteyen tüketicilerin akıllı saat ve bilekliklere daha fazla yöneldiğine dikkat çeken Allen Yao, şunları söyledi:

“Akıllı saatlerimiz ve bilekliklerimiz Türkiye'de çok beğeniliyor ve şu anda yüzde 35 pazar payı hedefliyoruz. Watch 3 ve Watch 3 Pro ile HarmonyOS'u giyilebilir cihazlara entegre ediyoruz ve en yeni Watch GT 3 Serisi bu konuda baş tacımız. IDC'nin global verilerine baktığımızda bu alandaki 2021 pazar büyüklüğünün 114.2 milyona ulaştığını ve global ürün sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 32.3 arttığını görüyoruz. Her geçen gün artan cihaz özelliklerinin etkisiyle kulaklık ve akıllı saat kategorisinde çeyreklik bazda yüzde 39 büyüme var. Sadece akıllı saatlere baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artış gözlemleyebiliyoruz. Giyilebilir teknolojiler pazarında, yüzde 10,2'lik pazar payı ile küresel pazarda üçüncü sırada yer alıyoruz. Counterpoint sonuçlarına göre bu segmentte Türkiye'de ise ikinci sıradayız.”

TWS KULAKLIK KATEGORİSİNDE YÜZDE 111 BÜYÜME

Huawei 2021 yılında TWS kulaklık cihazı kategorisi satışlarında, özellikle FreeBuds cihaz ailesiyle yüzde 111'in üzerinde bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Toplantıda tanıtılan Huawei ürünleri şunlar oldu:

MATEBOOK 14S

Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı HUAWEI MateBook 14s, 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView ekrana sahip. Yeni 11. Nesil Intel Core işlemci ile çalışan cihaz, Huawei Sound destekli tweeter ve woofer'lara sahip dörtlü hoparlör sistemi ile geliyor. MateBook 14s'de 1.5 mm'lik tuş hareket alanı sağlayan klavye bulunuyor.

NOVA 9

Huawei’nin HarmonyOS ile çalışan yeni akıllı telefonu Huawei nova 9, 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve 32MP ön kamera ile donatıldı. 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekranı olan telefonda 66W Huawei SuperCharge yer alıyor.

WATCH GT 3

Huawei’nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 3, Huawei’nin HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle gelen bir diğer yeni ürünü. Cihaz, yeni arayüz tasarımının yanı sıra TruSeen 5.0+ ile sağlık ve fitness izleme, 14 günlük pil ömrü ve Akıllı Dinamik Ayarlama Planı ile öne çıkıyor.

FREEBUDS LIPSTICK

Huawei’nin klasik ruj tasarımı ile dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Lipstick, şirketin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretilmiş. Ürünün manyetik dizayna sahip şarj kutusu aşınmaya da dayanıklı olarak geliştirilmiş.

MATEVIEW GT

Huawei'nin ilk kavisli monitörü MateView GT, 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlük desteğiyle özellikle oyunculara odaklanıyor. DCI-P3 renk alanını destekleyen monitör, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor.