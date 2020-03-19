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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Hülya Avşar’ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun "Korunmak için bir önlem almadım" sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar, "Bir de doktor anne-baba çocuğu. Herkes kendi bacağından asılır, o da böyle" diyerek cevap verdi.

"PSİKOLOJİMİ BOZMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Salgına karşı tedbirli olduğunu söyleyen şarkıcı, "En başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum. Dikkat ettiğiniz sürece bir şey olmuyor. Evden çıkıyorum tek başıma boş olan yerlerde yürüyüş yapıyorum. Arabada dezenfektanım var. Arabaya binince direksiyonu filan temizliyorum şoför kullanmadığım için" dedi.

"ESKİ KAYINVALİDEM İLE HER GÜN KONUŞUYORUZ"

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun annesi Dr. Gülümser Çilingiroğlu’ndan bilgiler aldığını söyleyen Hülya Avşar, "Eski kayınvalidem ile her gün konuşuyoruz. Doktor olduğu için ellerinizi yıkayın mesafeli olun çok da kalabalığa girmeyin yeterli diyor” ifadelerini kullandı.

"MURAT'IN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına popçu Murat Boz’un sosyal medya hesabından "Hava güzel, evden çıkın" açıklamasını yanlış anlaşılması üzerine Avşar, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

En azından evi havalandırmak lazım. Artı sokağa bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Nasıl kendini iyi hissediyorsan dikkat ediyorsan kendine çıkmakta fayda var çıkmayanda hata var.

Murat’ın sonuna kadar arkasındayım yürüsün. Yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı hissediyorum.

"İLK GÖRDÜĞÜM YERDE BOYNUNA SARILACAĞIM"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın adım adım koronavirüsü ile ilgili bilgiler paylaşması hakkında Avşar, "Sağlık Bakanı’mızı gördüğüm ilk yerde boynuna sarılacağım. Naifliği, duruşu ve davranış şekli, o sakinliği ve her şeyi adım adım bize bildiriyor olması... Bana göre çok şanslıyız" dedi.