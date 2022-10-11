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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım

10 Ekim'de 59 yaşına basan Hülya Avşar, "Ben 30'undan sonra hayatı anladım. Güzel yaşlanmak, çok hoş. Hayatın tadını yeni çıkarıyorum" dedi

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  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dün 59 yaşına giren Hülya Avşar, doğum gününü Tarabya'daki bir balıkçıda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile beraber kutladı.
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    "30'UNDAN SONRA HAYATI ANLADIM"

    Çıkışta basın mensuplarının sürpriziyle karşılaşan Avşar, gazetecilere teşekkür etti. Sesinin kısık olduğunu soran muhabirlere yanıt veren Hülya Avşar, sahnede fazla kaldığını söyledi.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, "Ben 30'undan sonra hayatı anladım. Güzel yaşlanmak, çok hoş. Hayatın tadını yeni çıkarıyorum ben" dedi.
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    "BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"

    Kaya Çilingiroğlu, muhabirlerin, "Hülya Hanım yeni yaşında sizi dilemiş" sözlerine, "Tabi beni dileyecek. Beraber yürüdük biz bu yollarda..." yanıtını verdi.
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    "KIZIMA YAKIŞTIRDIKLARI ŞEYE BAKIN!"

    Hülya Avşar, muhabirlerin kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Haberleri yapanı mahkemeye verdim. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları yazan eski gazeteci... Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller" açıklamasını yaparak, sitemde bulundu.
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı. Dinçerler, tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin aynı karede görüntülenmesi "aşk" dedikodularını da beraberinde getirmişti.
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    "İDDİALAR GERÇEK DIŞI, DAVA AÇIYORUM"

    Basına yansıyan haberlerden sonra Zehra Çilingiroğlu, Habertürk'e konuşmuştu. Arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyen Çilingiroğlu, aşk söylentilerinin doğru olmadını belirtmişti. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyarak, tazminat davası açacağını da ifade etmişti.
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    "BU HABERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Zehra Çilingiroğlu’nun avukatı Arca Açıkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

    Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.

    Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu, erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

    Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikâyetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

    Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. Kamuoyuna saygılarımızla...
  • Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

    BOŞANDILAR

    30 Nisan'da nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 1 Ekim'de evliliklerini noktalamıştı. Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde noktalamıştı.

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