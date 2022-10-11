Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım

"BU HABERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Zehra Çilingiroğlu’nun avukatı Arca Açıkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu, erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikâyetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. Kamuoyuna saygılarımızla...