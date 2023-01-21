Hülya Avşar: Sapık gibi sokağa çöp atanlara korna basıyorum

"SAPIK GİBİ KORNA BASIYORUM"



Denize atılan plastik atıkları inceleyen Hülya Avşar, "Balıklara bakar mısınız? Nefes alamıyorlar. Çok fena... İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik... Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim. Denize atılan pislikler beni şaşırttı. Bunu yapanı çevireceksin ve 'Sen ne yapıyorsun kardeşim? Evine de böyle yapıyor musun?' deyip, dersini vereceksin" ifadelerini kullanarak sitem etti.



Çevreci olduğundan bahseden Avşar, "Bazen arabayla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara korna basıyorum. 'Onu oradan al!' demeye başladım. Bu durum beni o kadar rahatsız ediyor ki..." dedi.