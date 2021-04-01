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'Masumiyet' dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterini canlandıran Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Avşar’ın uygulanan filtre nedeniyle burnunun görülemeyecek derecede kaybolduğu görüldü.

Hülya Avşar'ın sahnelerini ti'ye alan sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

* Hülya Avşar'a nasıl bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok.

* Hülya Avşar dizide filtre ile oynuyor.

* Hülya Avşar'ın yüzünü arıyorum.

* Hülya Avşar'ın yüzünü aramaktan diziyi izleyemiyorum.

* Hülya Avşar'a filtre değil, filtreye Hülya Avşar uygulanmış.

YORUMLARA CEVAP VERDİ

Gelen yorumların ardından Avşar da kendisi için yapılan bir cap'si sayfasında yayınlayarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle durumunu ti'ye aldı.