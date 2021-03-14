"BENDEN ZEKİ OLSUN"



Kendisini güçlü bir karakter olarak anlatan Avşar, "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim, yani zeki insana bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin. Mesela Kaya'nın (Çilingiroğlu) zekası müthiştir, ancak bir ipte iki cambaz oynamaz. İki zeki övünüyor gibi olmasın, biz şimdi çok iyi anlaşıyoruz." dedi.