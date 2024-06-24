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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: Hep evimdeymişim gibi hissediyorum

        Hülya Koçyiğit: Hep evimdeymişim gibi hissediyorum

        Türk sinemasının efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzonlular ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:06
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        "Hep evimdeymişim gibi hissediyorum"
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        Hülya Koçyiğit, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Doç. Dr. Rıfat Becerikli moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide sinemaya, oyuncu arkadaşlarına, ailesine dair anılarını anlatan usta oyuncu seyircilerinin de sorularını cevapladı.

        Bugüne kadar aldığı ödüller ile 'Ödüller kraliçesi' ünvanını elinde bulunduran Hülya Koçyiğit, sinemanın bireysel değil, yönetmen sanatı olduğunu ve bu başarısını da yönetmenlerine borçlu olduğunu dile getirdi.

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        Söyleşi sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, onu dinlemeye gelen sevenleriyle tek tek ilgilenmeyi ve fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

        Sanatçı, sosyal medya hesabından Trabzon ziyaretine dair şu sözleri paylaştı: Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün Trabzon’daydım. Güzel memleketimin hangi köşesine gidersem gideyim hep evimdeymişim gibi hissediyorum. Çünkü sinemaya adım attığımdan beri aynı evdeymiş gibi birbirimizi yakından tanıyoruz aslında. Bunu bana hissettiren sizlere, bu şansı sağlayan sinemaya sonsuz teşekkürler.

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        #Hülya Koçyiğit
        #Trabzon Kültür Yolu Festivali
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