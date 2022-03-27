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Hurma tüketmek için 10 önemli neden!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, hurmanın sağlığımız üzerindeki 10 önemli faydasını anlattı; önemli önerilerde bulundu

HABERTURK.COM
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    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Ramazan ayına sayılı günler kala iftarın vazgeçilmezi olan hurma, bu yıl da sofralarda yerini alacak. Peki, özellikle Ramazan ayında çok fazla tercih edilen hurmanın faydaları nelerdir? Uzmanlara göre hem tok kalmayı sağlayan özelliği hem de yüksek vitamin mineral içeriği nedeniyle özellikle oruç tutarken mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Ancak hurma tüketirken dikkat! 
  • 02
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, aynı zamanda şeker içeriği yüksek bir besin olduğu için özellikle diyabet hastalarının hurmada porsiyon miktarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
  • 03
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Özcan, “Hurmanın 3 küçük adeti ortalama 60 kalori içeriyor ve bu bir porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla sahur veya iftarda 2-3 adet tüketmek yeterli olacaktır. Diyabet hastaları hurma yerken yanında yoğurt veya fındık ile badem gibi kuruyemişlere de yer vermeliler. Böylelikle kan şekeri salınımı daha kontrollü olacaktır” dedi.
  • 04
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Tok tutuyor

    Özcan, hurmanın yüksek lif içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağladığını belirterek, “Hurmanın yanında ceviz ve badem gibi kuruyemiş tüketmenizde fayda var. Böylece kan şekerinizde ani değişiklik oluşturmayacağı için oruç tutarken halsizlik gibi sorunlar yaşamazsınız" diye konuştu.
  • 05
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Bağışıklığı güçlendiriyor!

    Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemi daha da önem kazandı. Ramazan’da sofraların vazgeçilmezi hurma içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor. Üzerine tahin eklerseniz hurma daha lezzetli ve doyurucu olacaktır.
  • 06
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Baş ağrısına karşı etkili!

    Hurma içerdiği magnezyumla baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Oruç tutarken baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız özellikle sahurda hurma tüketmenizde fayda var. Hurmanın yanında bol su içmeyi de unutmayın, çünkü baş ağrınızın nedeni sıvı eksikliği de olabiliyor.
  • 07
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Enerji deposu

    Ramazan’da öğün sayısının azalmasıyla birlikte halsizlik ve yorgunluk problemleri sıkça yaşanıyor. 
  • 08
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Hurma içeriğindeki B vitaminleri sayesinde enerji sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlayarak, yorgunluğa da iyi geliyor.
  • 09
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Kabızlığa karşı koruyucu

    Ramazan’da vücudumuzdaki sıvının azalması nedeniyle kabızlık gibi sindirim yakınmaları oluşabiliyor. Hurma içeriğindeki lif sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığa karşı etkili oluyor.
  • 10
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Kalp sağlığına iyi geliyor

    Hurma potasyumdan zengin bir meyve olduğu için vücudun sıvı ve elektrolit dengesini sağlıyor. Bu etkisiyle kan basıncını dengeleyerek tansiyonun düzenlenmesine yardım ediyor.
  • 11
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Kas ağrılarını ve krampları önlüyor

    Hurma yüksek miktarda potasyum içeriğine sahip bir meyve. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan içeriğindeki potasyum sayesinde hurmanın kas ve eklem ağrısı, kramp, yorgunluk ile halsizlik gibi semptomlara iyi geldiğini söyledi.
  • 12
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Kemik yapılarını güçlendiriyor

    Hurma içerdiği kalsiyumun etkisiyle kemik yapılarını güçlendiriyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda kadınlarda sık görülen osteoporoz riski için hurma öneriliyor.
  • 13
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Cilt sağlığını koruyor

    Antioksidandan ve C vitamini yönünden zengin olan hurma cilt sağlığını koruyor. Cilt yapılarını iyileştirerek daha canlı ve nemli bir görünüm sağlıyor.
  • 14
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

    Sindirim sistemini düzenliyor

    Hurma bol lifli yapısıyla sindirimi de rahatlatıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, hurmanın mide asidini dengelediğini ve ani acıkma ile mide yanmalarını önlediğini belirterek, bu etkileri nedeniyle mide problemi yaşayan kişilerin de hurmayı rahatlıkla tercih edebileceğini dile getirdi.
  • 15
    Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden...

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