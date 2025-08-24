Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne son dakikalarda yediği penaltı golüyle 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Gaziantep FK ligde ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamayarak üçüncü maçta üçüncü mağlubiyetini aldı.

"KAYBETTİĞİMİZ PUANLAR İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, "Buradan puan ya da galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Oyun planımızla galibiyet almak istiyorduk. İlk yarı duran toptan gol bulduk. Savunmada çok kalınca hata yaptık. Son dakikada gol yedik ve devreye 1-1 girdik. 60. dakikadan sonra gol bulabilirdik, pozisyonumuz da vardı ama değerlendiremedik. Topa sahip olamadık. Savunmada çok kaldık. Son dakikada da penaltıdan golü yedik. Üzgünüz. Yeni bir takımımız, rakibimiz bu ligde çok tecrübeli. Sakat oyuncularımız var. Bu da bizi çok etkiledi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz. Haftaya Fenerbahçe maçımız var. Toparlanıp o maça odaklanmak ve milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz. Gaziantep ekibini galibiyet için tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.