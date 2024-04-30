Husiler: 2 ABD destroyerini ve 1 İsrail gemisini hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyeri İHA'larla hedef aldıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

AA'nın haberine göre; Seri, "deniz kuvvetleri, füze kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin", Kızıldeniz'de düzenledikleri ortak operasyonla CYCLADES gemisini hedef alarak vurduklarını ifade etti. Seri, bu geminin, 21 Nisan'da Eylat Limanı'na giderek, gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına (İsrail'e) geçiş yasağını ihlal etmesinden sonra hedef alındığını dile getirdi.

Yahya Seri, Hint Okyanusu'nda ise İsrail gemisi MSC ORION'un çok sayıda İHA ile hedef alındığını aktardı. KIZILDENİZ'DEKİ DURUM Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.