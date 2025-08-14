Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husilerden dünyaya, "Sınırı aşacağız" tehdidi | Dış Haberler

        Husilerden dünyaya, "Sınırı aşacağız" tehdidi

        Filistin'de soykırıma devam eden İsrail ve destekçileri olan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin Basra Körfezi'ndeki gemilerini hedef alan Yemen'deki Husi güçleri, saldırılarda yeni bir aşamaya geçtiklerini; eylemlerin körfezle sınırlı olmayacağını ilan etti. Husiler, İsrail ile iş yapan firmaların diğer gemi filolarının da coğrafi sınır gözetmeksizin hedef alınacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı deniz ticaretine yönelik uyarıda bulundu.

        Giriş: 14.08.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husilerden dünyaya, "Sınırı aşacağız" tehdidi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaşta ve öncesinde İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Husiler, eylemlerinin Basra Körfezi'yle sınırlı kalmayacağını açıkladı.

        Husiler, 27 Temmuz itibariyle yeni bir eylem planına geçtiklerini dünyaya ilan etti. Daha önce İngiltere başta olmak üzere İsrail destekçisi olan ülkelerin gemilerine yönelik saldırılar düzenleyen Husi gruplar saldırılarında artık İsrail ile ticaret yapan tüm filoların sınır tanımaksızın hedeflerinde olduğunu açıkladı.

        "ÜLKE VE BAYRAK AYRIMI GÖZETMEYECEĞİZ"

        İsrail ile yapılan ticarette kullanılan gemilerin sahibi/işleticisi olan şirketlerin diğer gemilerine yönelik olarak ülke bayrak ayrımı gözetmeksizin saldırı gerçekleştirileceği vurgulandı.

        Tehdit mesajında Husiler bu saldırıların coğrafi bir kısıtlama olmaksızın güçlerinin yetebileceği herhangi bir bölgede yapabileceğinin kaydedildi.

        BAKANLIK UYARDI

        Husilerin İsrail limanlarına uğramamış olsa bile sahibinin bağları dolayısıyla gemilerin hedef alınabileceğini bildirmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektöre bağlı birimleri uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!