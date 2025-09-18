Husilerden İsrail'e İHA saldırısı

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir bomba yüklü insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'da bir otele isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırlardan sızması nedeniyle alarmların devreye girdiği belirtildi.

Alarmların devreye girmesinin ardından İHA'nın güneydeki Eilat bölgesine düştüğü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA'nın bir otelin girişine isabet ettiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.