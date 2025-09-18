Habertürk
        Haberler Dünya Husilerden İsrail'e İHA saldırısı | Dış Haberler

        Husilerden İsrail'e İHA saldırısı

        Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'de bir otele isabet ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 19:36 Güncelleme: 18.09.2025 - 19:36
        Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir bomba yüklü insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'da bir otele isabet etti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırlardan sızması nedeniyle alarmların devreye girdiği belirtildi.

        Alarmların devreye girmesinin ardından İHA'nın güneydeki Eilat bölgesine düştüğü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA'nın bir otelin girişine isabet ettiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

