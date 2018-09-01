Husqvarna FF - Angelholms FF maçı heyecanı

Husqvarna FF ve Angelholms FF, 02 Eylül 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Husqvarna FF 15 puanla 15. sırada, Angelholms FF 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Angelholms FF, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 655. İddaa'da Husqvarna FF kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Angelholms FF kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Husqvarna FF önceki hafta Skövde AIK mücadelesinde 1-3 yenildi.

Angelholms FF ise Rosengard maçında 1-5 kazandı.

Husqvarna FF, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 19 gol yedi.

Angelholms FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Angelholms FF, 7 gol atarken 26 gol yedi.

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