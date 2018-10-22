Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde, 20 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında ilginç bir saldırı yaşandı. Yunus Emre Mahallesi Ulaş Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Selim Özçelik'e hızla gelen bir cip çarptı. Araç ardından hemen yan taraftaki mağazanın camlarına da çarpıp kırdı. Cip uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yerde acı içinde kıvranan Özçelik'e ilk müdahaleyi yaptı, 112 Acil Servis ve polise de haber verildi.

"HUSUMETLİ OLDUĞUM KİŞİ YAPTI"

DHA'da yer alan habere göre ayakları kırılan Selim Özçelik, gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, Özçelik'e çarpan 49 plakalı araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta lastikleri patlak ve terk edilmiş halde bulundu. Polise ifade veren Selim Özçelik, kendisine aralarında husumet bulunan kişilerin çarptığını söyledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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