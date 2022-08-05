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Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetliler sokakta karşılaştı: 1 ağır yaralı
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Edirne'de husumetliler sokakta karşılaştı! Dövülerek ağır yaralandı

Edirne'de, sokakta karşılaşan husumetli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçak ve sopalarla saldıran şahıslardan biri feci şekilde dövülerek ağır yaralandı

Husumetliler sokakta karşılaştı: 1 ağır yaralı
Husumetliler sokakta karşılaştı: 1 ağır yaralı
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İHA

Edirne'de, aralarında husumet bulunan şahısların sokak ortasındaki kavgasında 1 kişi ağır yaralandı.

Uzunköprü ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, arkadaşı A.A.'nın kullandığı motosiklet ile gezintiye çıkan U.P.yi yolda gören M.A., aracını motosikletin üzerine sürdü. Burada bir kaza yaşanmadan kurtulan A.A ve U.P, biraz ilerledikten sonra M.A.'nın arkalarından gelip gelmediğini kontrol etmek için bir marketin önünde durarak beklemeye başladı.

SOKAK BİR ANDA KARIŞTI

Yolun karşısına geçerek beklemeye başlayan U.P., karşıdan üzerine doğru gelen araçtan kaldırıma çıkarak kurtuldu. Birkaç metre ilerledikten sonra duran araçtan inmeye çalışan şahısları durdurmak için motosikletini sürücü kapısına doğru iten A.A.'ya yanında getirdiği sopayla saldırmaya başlayan araç sürücüsünü gören U.P., arkadaşı A.A.'nın yanına gelerek araçtaki şahıslara vurmaya başladı.

BIÇAKLAYIP, SOPAYLA DARBETTİLER

Araçtan inen M.A., yanında getirdiği kesici alet ile iki şahıstan U.P.yi sırtından yaraladı. Aldığı darbeler ile yere yığılan U.P. kanlar içerisinde kalırken arkadan gelen araçtan inen şahıslarda A.A. ve yerde kanlar içinde kalan U.P.ye saldırmaya başladı. A.A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken M.A, ve arkadaşları Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D. yerde yatan U.P.'yi önce bıçakladılar, ardından ise tekme, yumruk ve sopalarla ağır şekilde darbettiler. Bir süre U.P.yi darbeden şahıslar, arkadan gelen bir araçtaki vatandaşların müdahalesi ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.

FAİLLER ARANIYOR

Yoldan geçerken yaşanan olaya müdahale eden vatandaş ise güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan U.P.'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayın failleri M.A, Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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