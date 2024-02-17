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        Haberler Gündem Husumetlilerince tabancayla öldürüldü - Güncel haberler

        Husumetlilerince tabancayla öldürüldü

        Gaziantep'te çıkan tartışmada husumetlileri tarafından tabancayla vurulan 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 00:29 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:29
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        Husumetlilerince tabancayla öldürüldü
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        Olay, gece saatlerinde Gazikent Mahallesinde meydana geldi.

        Hüseyin Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.

        Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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