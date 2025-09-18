Huzurevi sakinlerinin fiziksel ve ruhsal sağlığı için klinik pilates desteği

Yaşlı bireylerin fiziksel sağlıklarını desteklemek, düşme riskini azaltmak ve kas-iskelet sistemi sorunlarını hafifletmek amacıyla başlatılan klinik pilates uygulamasıyla sakinlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına katkı sağlanıyor.

Uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılan uygulama, yaşlıların kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, duruş bozuklukları, kemik erimesi, bel ve boyun fıtığı gibi sorunlarına yönelik olarak kişiselleştirilmiş egzersizler içeriyor.

Haftada iki gün düzenlenen seanslar sayesinde huzurevi sakinlerinin kas ve eklem ağrılarında azalma, denge ve hareket kabiliyetlerinde iyileşme sağlanıyor.

Ayrıca, uygulama sosyal etkileşim ortamı da yaratarak sakinlerin yalnızlık hissini azaltmaya katkı sunuyor.

Klinik pilates, normal pilatesten farklı olarak sağlık profesyonellerinin gözetiminde yapıldığı için yaşlılar için güvenli bir yöntem olarak kabul ediliyor.

"SAKİNLERİMİZ SEANSLARIN ÇOK İŞE YARADIĞINI SÖYLÜYOR"

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Kaymaz, klinik pilates fikrinin sakinlerin en büyük probleminden birinin düşmeler olduğunun fark edilmesi üzerine fizyoterapistlerle bunun nasıl engellenebileceğine ilişkin yaptıkları görüşmenin ardından doğduğunu söyledi.

Sakinlerin fiziksel ihtiyaçlarına karşılık vermekle beraber etkileşim ortamı da oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Kaymaz, "Sakinlerimiz derslerle daha fazla sosyalleşmeye başladı, güzel bir ortam da oluştu. Sakinlerimiz burada kalmaya başladıktan sonra en büyük problemlerimizden biri yalnızlık. Bu, yalnızlığın önüne geçen bir proje oldu. Bu şekilde yaşam kaliteleri arttı. Fiziksel olarak da kendilerinden çok olumlu dönüşler aldık. Sakinlerimiz, seansların çok işe yaradığını söylüyor." diye konuştu. Kaymaz, huzurevi sakinlerinin ağrılarının azaldığını söylediğini, yürüme zorluğu çekenlerin de bu sıkıntılarının gerilediğini ifade ettiğini belirterek, "Huzurevinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, diğer huzurevlerine de örnek olabilecek bir çalışma olabileceğini düşünüyoruz" dedi. "TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR HUZUREVİNDE YAPILIYOR" Bakanlığa bağlı Uzman Fizyoterapist Aslı Şit de klinik pilatesin diğer pilatesten farkının fizyoterapistlerin eşliğinde yapılması olduğunu söyledi. Şit, klinik pilatesin yaşlılarda kas iskelet sistemi rahatsızlığı, denge ve düşme problemleri ve kronik rahatsızlıkların ilerlemesini durdurmak, kas kütlesini artırmak ve özelikle onları sosyal hayata dahil etmek için yapıldığını kaydetti.

Klinik pilatesin yaşlıların depresif durumlarını azaltmakta da yardımcı olduğunu vurgulayan Şit, "Kamburluk, duruş üzerine oluşan ağrılarda çok etkili. Rehabilitasyona yönelik klinik egzersizler üzerine çalışıyoruz. Burada genelde 60 sakinimiz klinik pilatese katılıyor, haftada 2 gün yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir huzurevinde yapılıyor. Sakinlerin aktif hayata katılımı da zor oluyor. Onların desteklenmesi için de müdürümüzle konuştuğumuzda bizi pilates konusunda destekledi" şeklinde konuştu. Şit, klinik pilatese katılan huzurevi sakinlerinde büyük değişimler gözlemlediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi: "Sürekli seanslara katılan sakinlerimiz, omuz yırtıkları ve ağrı gibi şikayetlerinin geçtiğini ifade ediyor. Düşme problemleri olanların dengelerinde düzelme oldu, diz ağrıları, kalça sıkıntıları düzeldi. Lenf ödemleri olanlarda ödemler azaldı. Önemli olan 3 ay boyunca düzenli olarak katılmaları, sakinlerimiz genelde sevdikleri için katılıyorlar. Sosyalleşiyorlar, ruhsal olarak da onlar için iyi oluyor. Aktif hayata katılmış oluyorlar, en iyi ilaç egzersizdir zaten." "YÜRÜMELERİM DEĞİŞTİ, BOYUN FITIĞIM VE DÜZLEŞMEM VARDI, GEÇTİ" Merkezin sakinlerinden 77 yaşındaki Cevat Basmaz ise 1 aydır derslere katıldığını belirterek, ayaklarında oluşan ağrıların gittiğini, geceleri rahat uyuduğunu, boş zamanlarını da sağlığı için pilatesle değerlendirdiğini kaydetti.

Çocukluğundan bu yana plates yapan 81 yaşındaki Nevin Ural da "Düzenli pilates ve yoga yaptım, yurt dışında görevdeyken de bunu terk etmedim. Ben devamlı pilates yaptığım için hiçbir zaman ağrım sızım olmadı. Böyle bir sıkıntı yaşamadım. Ben sağlığımı spora borçluyum. Burada kuruluştaki arkadaşlarımla pilates yapmak çok güzel, çok mutluyum" dedi. 72 yaşındaki Sevim Nazile Tahmaz, pilatesle sağlığında çok büyük değişimler gözlemlediğini anlatarak, "Yürümelerim değişti, boyun fıtığım ve düzleşmem vardı, onlar geçti. Hocamızdan da çok memnunum, çok güzel yaptırıyor hareketleri. Kendimi pilatesle daha dinç hissetmeye başladım. Vaktim oldukça tüm dersleri takip ediyorum" diye konuştu. Pilates derslerine katılmaktan çok memnun olduğunu dile getiren 84 yaşındaki Aytül Ömeroğlu, Ankara'da da uzun süre pilates eğitimi aldığını söyledi. Ömeroğlu, "Bacak ağrılarım vardı, pilatesle o ağrılarım geçti. Ben faydayı çok severim, bu yaşa kadar bunun için yaşadım. Faydalı her şeyi konuşurum. Pilatesi tavsiye ediyorum çünkü ekonomiye de çok büyük yarar. Bizim sakat olup da yatmamız o kadar pahalıya mal oluyor ki ağrılarımız, reçetelerimiz devlete çok yük oluyor. Pilates bunları engelleyen bir şey" ifadelerini kullandı.