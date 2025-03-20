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        Haberler Gündem Politika İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı | Son dakika haberleri

        İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yerine İBB 1'inci Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:36
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        İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir süreliğine İBB Başkanlığı görevini devretme kararı aldı. İmamoğlu, dün el yazısıyla hazırladığı bir 'vekalet' yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne sundu. Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletinin İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan'a verilmesi gerektiği belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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