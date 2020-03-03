Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),65 yaş üstü yolculardan, 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart'ta dolacak İstanbulkartlarının vize işlemlerini yaptırmalarını istedi

ibb 65 yaş üstü istanbulkart uyarısı
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısında bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada, 65 yaş üstünün kullandığı İstanbulkartların, son kullanım tarihinin 31 Mart'ta dolacağı hatırlatılarak, vize işlemi yapılmayan kartların bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek tam ücret tarifesine geçeceği belirtildi.

Yönetmeliğe göre vizeleme işleminin yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği bildirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Karlov davasında Adil Öksüz itirafı - HABERLER
GÜNDEMKarlov davasında Adil Öksüz itirafı
Son dakika haberler...Drift magandalarına gözaltı!
GÜNDEMDrift magandalarına gözaltı!
Son dakika haber! Ölü bulunan İngiliz ajan hakkında soruşturma tamamlandı - HABERLER
GÜNDEMÖlü bulunan İngiliz ajanın soruşturması bitti!
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 3 Mart İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 3 Mart İstanbul su kesintileri
Son dakika haberler...Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş!
GÜNDEMÜniversiteli Aleyna kaza kurbanı!
Son dakika haber! Yargıtay'da AYM üyeliği seçimi
GÜNDEMYargıtay'da AYM üyeliği seçimi
Son dakika haberler...Siirt-Şırnak ara hattı "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" ile didik didik aranıyor
GÜNDEM'Kapan-7' operasyonunda çarpıcı çalışma!
Son dakika haberler...41 yıl hapis cezası aldı, saklandığı sedirin arkasında yakalandı!
GÜNDEMSilahlı yağma zanlısından akılalmaz kamufle!
'Rexo' yine yakaladı: 74 pakette 37 kilo
GÜNDEM'Rexo' yine kaçırmadı: 37 kilo
Üçüncü Cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2020 Cemrelerin düşme tarihleri
GÜNDEM2020 Üçüncü Cemre ne zaman düşecek?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X