İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır".



İBB'DEN MURAT ONGUN AÇIKLAMASI

Öte yandan İBB'nin Murat Ongun ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı basın yayın organlarında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde 24.04.2019 tarihinde Danışman" olarak sözleşme imzalanan Murat Ongun'un işine son verildiğine ilişkin haber ve yorumlar yer almıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesinde 'Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz' hükmüne amirdir.



Önceki dönem belediye başkanlarında olduğu gibi belediye başkanını görevinin sona ermesine bağlı olarak Murat Ongun'un sözleşmesi de hukuken sona ermiş ve bütün özlük hakları ödenmiştir.

Söz konusu haber ve yorumlardaki işten kovma iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"