2016 yılından beri İBB iştirakı ile düzenlenen, 'İstanbul'u Koşuyorum' maratonu için heyecanlı geri sayım başladı. 5 binden fazla koşucunun katılacağı maraton Üsküdar'da yapılacak ve derece alan sporculara farklı kategorilerde olmak üzere toplamda 142 bin lira ödül verilecek. 13 farklı yaş grubunun yer aldığı maratonun programı ve diğer detayları açıklandı. İşte, 2025 İstanbul'u Koşuyorum maratonu ve tüm bilinmesi gerekenler...