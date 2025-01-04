İBB, Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenledi

Siyaset ötesi olarak gördükleri toplantıyı, mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine dair bir görüş alışverişinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle önemsediğini dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, farklı siyasi partilerden toplantıya katılım olmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Kanal İstanbul meselesinin partiler üstü çerçevede sürekli ve sürdürülebilir biçimde tartışılmasını önemsediğini ifade eden İmamoğlu, iyiyi ve güzeli muhafaza etmenin, Türkiye'nin en güzel yeri demekte kimsenin tereddüt etmeyeceği İstanbullun korunmasının çok değerli olduğunu belirtti.

İmamoğlu, İstanbul'un geçmişten bugüne çok zarar görüp tahribata uğradığını öne sürerek, "İstanbul'u muhafaza etmeliyiz. Hatta tahrip edilmiş alanlarını iyileştirmeliyiz. İstanbul'un şu son dönemde yüzlerce alanında yaptığımız restorasyonun en küçüğünden en büyüğüne nasıl bir ilgi gördüğünü, insanlara nasıl bir iyileştirme ruhu verdiğini inanın anlatamam. Küçücük mekanlar yapıldığında o mahallenin tamamı mutlu oluyor. O bakımdan gerçekten İstanbul'un iyileşmeye çok acil ihtiyacı var." diye konuştu.

Kanal İstanbul'un, İstanbul'u tehdit eden bir mesele olduğunu savunan İmamoğlu, sürdürülebilir bir şekilde bu konuyu takip etmenin yöntemini belirlemek gayretinde olduklarını ifade etti.

İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir yer olduğuna işaret eden İmamoğlu, "İstanbul'da gerçekten deprem olunca, bütün Türkiye depremi hissediyor. İstanbul'da ekonomik kriz derinleşince, Türkiye perişan oluyor zaten. İstanbul iyileşmeye başladığında, Türkiye'nin de umutları artıyor, umutları tazeleniyor, umutları büyüyor. Bu bağlamda, İstanbul meselesi önemlidir. İstanbul çarçur edilemez." dedi.