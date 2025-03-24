İBB Meclisi'nin olağanüstü toplantısı iptal edildi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla, meclis üyelerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince 'olağanüstü' toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Olağanüstü toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Fatih Saraçhane'de bulunan Belediye Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacağı bildirilmiştir. Ancak İstanbul Valiliğinin yazısında belirtildiği üzere, 26 Mart günü başkan vekilliği seçimi yapılacağından dolayı olağanüstü Meclis toplantısı iptal edilmiştir."

İstanbul Valiliği, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılması üzerine, İBB Belediye Meclisinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

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