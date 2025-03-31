İBB, Saraçhanede Ramazan Bayramı etkinliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Ramazan Bayramı dolayısıyla konser ve söyleşi düzenlendi.

Saraçhane'deki İBB binası önünde yapılan etkinliğe bazı belediye görevlileri, meclis üyeleri, çalışanlar ile vatandaşlar katıldı.

Nezih Başgelenin moderatörlüğündeki "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşiye katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bayram geleneklerinin tarihsel süreç içindeki değişimini anlattı.

Kuşaklar arasındaki farklılıklara değinen Ortaylı, "38 ve 48 kuşakları farklı ortamlarda büyüdüler. Hele bu 58ler adamakıllı farklı, bizim zamanımızda olmayan okul ve müesseseler bunlarda var. Onun için Türkiye tarihine bakarken öyle standartlarla bakamıyorsun. Burası çok değişken bir ülke. Tabii ki bu arada senin bayram törenlerin falan da çok değişti." diye konuştu.

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Prof. Dr. Ortaylı, çocukluğundaki bayramlarda harçlık verme gibi gelenekler olduğunu dile getirdi.

O dönemde yaşadıklarını aktaran Ortaylı, "Herkes evden eve gezer. Önce komşular, sonra akrabalar, herkes herkese gider. 50 kuruş verilirdi. Şeker değil harçlık dağıtılırdı. Gümüş 50 kuruşlar, liralar yeterdi. Fena para değildi onlar. Ben kırtasiye hastasıydım, hemen gider defter falan alırdım. " ifadelerini kullandı.