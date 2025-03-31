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        Haberler Gündem İBB, Saraçhanede Ramazan Bayramı etkinliği yaptı

        İBB, Saraçhanede Ramazan Bayramı etkinliği yaptı

        "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşiye katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı "Önce komşular, sonra akrabalar, herkes herkese gider, 50 kuruş verilirdi. Şeker değil harçlık dağıtılırdı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 31.03.2025 - 00:38
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        İBB, Saraçhanede Ramazan Bayramı etkinliği yaptı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Ramazan Bayramı dolayısıyla konser ve söyleşi düzenlendi.

        Saraçhane'deki İBB binası önünde yapılan etkinliğe bazı belediye görevlileri, meclis üyeleri, çalışanlar ile vatandaşlar katıldı.

        Nezih Başgelenin moderatörlüğündeki "Nerede O Eski Bayramlar" başlıklı söyleşiye katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bayram geleneklerinin tarihsel süreç içindeki değişimini anlattı.

        Kuşaklar arasındaki farklılıklara değinen Ortaylı, "38 ve 48 kuşakları farklı ortamlarda büyüdüler. Hele bu 58ler adamakıllı farklı, bizim zamanımızda olmayan okul ve müesseseler bunlarda var. Onun için Türkiye tarihine bakarken öyle standartlarla bakamıyorsun. Burası çok değişken bir ülke. Tabii ki bu arada senin bayram törenlerin falan da çok değişti." diye konuştu.

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        Prof. Dr. Ortaylı, çocukluğundaki bayramlarda harçlık verme gibi gelenekler olduğunu dile getirdi.

        O dönemde yaşadıklarını aktaran Ortaylı, "Herkes evden eve gezer. Önce komşular, sonra akrabalar, herkes herkese gider. 50 kuruş verilirdi. Şeker değil harçlık dağıtılırdı. Gümüş 50 kuruşlar, liralar yeterdi. Fena para değildi onlar. Ben kırtasiye hastasıydım, hemen gider defter falan alırdım. " ifadelerini kullandı.

        CRR Türk Müziği Topluluğunun konser verdiği etkinlikte Grup Sufle şarkılarıyla yer aldı.

        Alanda bulunan mobil büfeden vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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