İBB Şehir Tiyatroları'nda Ocak ayında 35 oyun var

Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda tiyatroseverleri Yaşar Kemal’den Bulgakov’a, Henrik Ibsen’den William Shakespeare’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Ağrı Dağı Efsanesi

Bu ay; Köpek Kalbi (Yeni Oyun), Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi, Gök Kubbe, Yaftalı Tabut, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Ben Medea Değilim, Hayat Der Gülümserim, İkinci Perdenin Başı, Maviydi Bisikletim, Savaş ve Barış, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Oscar, Ağrı Dağı Efsanesi, Yenilmez, Sivrisinekler, Ay, Carmela!, Hamlet, Tartuffe, Bir Halk Düşmanı, Godot Geldi, İfigenya, Çingene Boksör, Fosforlu Cevriye, Uçurtmanın Kuyruğu, Kuğunun Şarkısı, Gidiş Dönüş Moskova (Retro), Cadı Kazanı, Çöpsüz Dünya, Bir Gece Masalı, Masal, Rüya, Bekçi ile Postacı, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Benim Küçük Yıldızım, Herkes Sihirbaz Olacak adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

REKLAM Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım İstanbul Şiirle Buluşuyor: Oteller Kenti (Edip Cansever) İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Şiirle Buluşuyor başlığı altında, şairler ve şiirleri üzerinden oluşturulan özel mekân ve ses evreninde yeni bir “anlatı”yı seyircisine sunuyor. Hümay Güldağ’ın uyarlayıp yönettiği Oteller Kenti’nde müzik tasarımı Hüseyin Tuncel’e, dekor tasarımı Cihan Aşar’a, kostüm tasarımı Ahsen Nur Doğan’a, efekt tasarımı Metin Küçükyılmaz’a, ışık tasarımı Uğur Yıldız’a, görsel tasarım Yakup Altay’a ve koreografi Arda Alpkıray’a ait. Oteller Kenti’nin oyuncuları Hüseyin Köroğlu, Hümay Güldağ ve Aslı Şahin. Piyanoda Orçun Tekelioğlu, solist olarak Berfu Aydoğan etkinliğin müzikleri için sahnede yerini alıyor. Etkinlik 12 Ocak 2025 tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

REKLAM Savaş ve Barış İstanbul Şiirle Buluşuyor: “Ben Nergisten Sorumluydum” (Gülten Akın) Gülten Akın’ın yazdığı şiirlerin evreninde, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol alıyor. Etkinlik, 26 Ocak 2025 tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de.