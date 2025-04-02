İBB BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 eğitim öğretim yılında İBB burs ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl 100 bin öğrenciye 7.500 TL + 7.500 TL olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapılacak.