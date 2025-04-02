İBB bursu 2. taksit ödemesi için tarih verildi! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği 2. taksit ödemesi ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye giden öğrencilere 15 bin TL burs desteği sağlıyor. İki taksit halinde yatırılacağı bildirilen 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin ilk ödemesi 7 Ocak'ta gerçekleştirilmiş ve öğrenciler ikinci ödeme için beklemeye başlamıştı. Konu hakkında İBB'den açıklama geldi ve bursun kalanının ne zaman yatacağı açıklandı. Peki, İBB bursu 2. taksidi ne zaman yatacak? İşte, İBB 2. taksit ödeme tarihi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. 15 bin TL olarak belirlenen burs tutarının ilk taksidi 7 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Öğrenciler ikinci taksidin ne zaman yatacağını merak ederken, beklenen açıklama İBB'den geldi. Peki, İBB üniversite bursu 2. taksit ödemesi ne zaman?
İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
İBB tarafından yapılan açıklamaya göre; İBB Genç Üniversiteli bursu 2. taksit ödemeleri 3 Nisan 2025 Perşembe günü hesaplara yatacak. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde ödenmişti.
İBB BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim öğretim yılında İBB burs ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl 100 bin öğrenciye 7.500 TL + 7.500 TL olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapılacak.
İBB BURS ÜCRETİ NEREYE YATAR?
İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır.
Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.