        Haberler Bilgi Gündem İBB YURT BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI VE ÜCRETİ || 2025-2026 İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ne, ücreti ne kadar?

        İBB yurt başvuru ekranı 2025: İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar?

        2025 YKS tercih sonuçları açıklandı. Böylece adaylar hangi üniversiteye ve bölüme yerleştiklerini öğrendi. İstanbul'daki bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ise İBB yurt başvuru tarihlerini merak ediyordu. Konu ile ilgili beklenen açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geldi. Yapılan açıklamaya göre, İBB Yurtları 2025-2026 başvuruları 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar? İşte, 2025-2026 İBB yurt başvuru ekranı, şartları ve ücreti...

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 14:44 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:09
        1

        YKS tercih sonuçlarına göre İstanbul'da bulunan üniversitelere yerleşen öğrenciler kalacakları yer konusunda araştırmalara başladı. Bu kapsamda gözler İBB yükseköğrenim öğrenci yurtlarına çevrildi. İBB yurt başvuru tarihleri 2025-2026 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. Buna göre, İBB yurt başvuruları 25 Ağustos’ta başlayacak ve 28 Ağustos’ta sona erecek. Yurtlarda kimlerin kalabileceğini merak eden öğrenciler ise başvuru şartlarını sorguluyor. Peki İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar? İşte, 2025-2026 İBB yurt başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar.

        2

        2025-2026 İBB YURT BAŞVURU TARİHLERİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 akademik dönemi Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru takvimi yayımlandı.

        Takvime göre 2025-2026 İBB yurt başvuruları, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve 28 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

        3

        İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Öğrenciler, İBB yurtları için başvurularını İstanbul Senin mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvuru bölümünden ve yurt.ibb.istanbul web sitesinden yapabilecekler.

        İBB YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması,

        Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

        Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması,

        Kamu personeli olmaması,

        Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması,

        Depremzede olup olmadığı,

        Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

        5

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden ulaşabilecekler.

        Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

        İBB Yurtları yeni akademik yıl için 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

        6

        İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

        İBB yurtlarında bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 850 TL olacak.

        7

        Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şöyle:

        1. Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

        2. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

        3. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

        4. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

        5. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

        6. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

        7. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

        8. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

        9. Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

        10. Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

        11. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

        12. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

        13. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

        14. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

        15. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

        16. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

        8
