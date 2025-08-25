BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması,

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması,

Kamu personeli olmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması,

Depremzede olup olmadığı,

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.