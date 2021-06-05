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İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 5 Haziran 2021 bu akşamki İbo Show konukları isimleri

İbo Show konukları gündemde. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan İBO SHOW konukları araştırılıyor. Star TV'de uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen fenomen eğlence programı İbo Show'un 5 Haziran konukları açıklandı. İşte 5 Haziran Cumartesi İBO Show konukları isimleri...

İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 5 Haziran 2021 bu akşamki İbo Show konukları isimleri

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İşte İbo Show 5 Haziran konukları

5 HAZİRAN CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'un bu haftaki konukları Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter olacak.

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