Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. Yarın akşam yayınlanacak bölümde ise 2000'li yıllara müzikleri ile damga vuran isimler Star TV ekranlarında İbo Show'a konuk olacaklar... Bu akşam İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları isimleri...

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş yer alıyor...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 20 Mart cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.