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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! - PKK'ya darbe, PKK/KCK operasyonu - Güncel haberler

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!

        MİT, Irak/Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın, Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Jiyan Mardin" kod isimli Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:52
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        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
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        MİT, Irak’ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor.

        2006'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

        "Jiyan Mardin" kod isimli Gülsüme Doğan, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2006 yılında katıldı. Örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulunan terörist Gülsüme Doğan’ın, aldığı talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerimize yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı MİT tarafından tespit edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜNE KATIYORDU

        MİT’in son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, örgüt kadrolarındaki çözülme hızlandı. Örgüte yeni militanlar kazandırmak için PKK/KCK üst düzey yöneticileri "Jiyan Mardin" kod adlı Gülsüme Doğıan’ı görevlendirdi. Terörist Doğan, verilen talimat üzerine, örgüte militan temin etme faaliyetleri kapsamında reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürütmekteydi.

        HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON

        MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen Gülsüme Doğan’a yönelik MİT tarafından, örgütün finans ve kadro temini faaliyetlerine darbe vurmak maksadıyla en uygun anda operasyon gerçekleştirme kararı verildi.

        ÖZEL EKİP YOK ETTİ

        MİT, Doğan’ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanlarınca devam eden çalışmalar neticesinde MİT tarafından, Jiyan Mardin kod isimli Gülsüme Doğan’ın yerinin tespit edilmesi akabinde, nokta operasyonla beraberindeki terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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