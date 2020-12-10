HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Kutluay, tek başına şarküteriden alışveriş yaparken görüntülendi.

Basın mensupları, 46 yaşına basan İbrahim Kutlay'a çıkışta sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı.Gazetecilerin jesti karşısında şaşıran Kutluay, dilek tutarak, mumlarını üfledi. Eski basketbolcu, "Çok şaşırdım, beni çok mutlu ettiniz" şeklinde konuştu.

Bir ayrılıp, bir barıştığı Edvina Sponza ile birlikte olan İbrahim Kutluay, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Böyle mutluyuz şimdilik" yanıtını verdi.