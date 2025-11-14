Habertürk
        İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim büyüyor

        İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim büyüyor

        İbrahim Tatlıses ile mal varlığının yönetimi konusunda davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim, karşılıklı sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden tırmandı

        Giriş: 14.11.2025 - 18:35 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:35
        Aralarındaki gerilim büyüyor
        Bilindiği üzere Ahmet Tatlıses, kısa süre önce babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı.

        Ahmet Tatlıses’in avukatı da yaptığı açıklamada İbrahim Tatlıses’in mal varlığını kötü yönettiğini, savurganlık ve bağımlılık sorunları bulunduğunu öne sürmüş ve bu nedenle tarafsız bir vasi atanmasını talep ettiklerini duyurmuştu.

        Gerginlik devam ederken İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı; "File hazırlanmış lokmayı karıncalar çekemez" paylaşımıyla dikkat çekti.

        Bu paylaşıma Ahmet Tatlıses’ten de gecikmeden yanıt geldi. Ahmet Tatlıses, avukatının eski paylaşımını yayımlayarak; "Bizde yalan olmaz. Yalan, fitnecilik sizin işiniz" ifadelerini kullandı.

