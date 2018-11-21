Avrupa Uluslar Kupası’nda boyumuzun ölçüsünü aldık… Şimdi önümüz de Avrupa Şampiyonası var…
Rumen teknik direktör Lucescu, gençleştirme operasyonunu sürdürüyor. Yaş ortalaması 24 olan Milli Takımımız ne yazık ki, başarılı olamadı oynadığı maçlarda…
Yıllardır sabırla bekliyoruz. Avrupa ya da Dünya Kupaları’nda Türkiye’nin iyi sonuçlar almasını. Adından söz ettirmesini…
Ülke olarak güzel sonuçların özlemi içerisindeyiz. Her türlü yatırımın yapıldığı, statların yenilendiği, antrenman tesislerinin eksiksiz olduğu bir gerçek…
İlk 45 dakika doğru dürüst bir gol pozisyonu yakalayamadık. İkinci yarı yapılan değişiklikler oyun üstünlüğü kurmamıza yetmedi. Bırakın gol vuruşunu, ceza sahası içinde topla buluşamadık. Korner atışları dışında…
En azından bir moral bulmak istiyorduk. O da olmadı. Tribünlerden yükselen “Lucescu istifa…” sesleri her şeyi anlatıyordu aslında…
Avrupa Şampiyonası öncesi yeni bir teknik adam göreve gelmeli. Genel bir görüş ve istek haline gelen bu durumu Futbol Federasyonu görüyordur sanırız…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.