Avrupa Uluslar Kupası’nda boyumuzun ölçüsünü aldık… Şimdi önümüz de Avrupa Şampiyonası var…

Rumen teknik direktör Lucescu, gençleştirme operasyonunu sürdürüyor. Yaş ortalaması 24 olan Milli Takımımız ne yazık ki, başarılı olamadı oynadığı maçlarda…



Yıllardır sabırla bekliyoruz. Avrupa ya da Dünya Kupaları’nda Türkiye’nin iyi sonuçlar almasını. Adından söz ettirmesini…



Ülke olarak güzel sonuçların özlemi içerisindeyiz. Her türlü yatırımın yapıldığı, statların yenilendiği, antrenman tesislerinin eksiksiz olduğu bir gerçek…

Dünyanın her ülkesinden gelen oyuncular takımlarımızın formasını giyiyorlar. Süper Lig ve alt liglerde oldukça fazla yabancı oyuncu var. Futbolumuza bir kalite geldiğini kabul etmeliyiz. İyi futbolcular kadar sıradan oyuncuların varlığı da ortada…Teknolojinin her türlü olanaklarını kullanıyoruz. Dünya antrenman teknikleri bizim kulüplerimizde de uygulanıyor…Kısaca, tesis, antrenman, teknoloji gibi olması gerekenlere sahibiz. Transfere harcanan para konusu ise ayrı bir konu…Tüm bu tabloya rağmen, istenilen seviyeye gelememek elbette bir tek Lucescu’nun suçu değil. Elimizde her şey olmasına karşın bir türlü beklenilenler gerçekleşmiyor. Avrupa’nın küçük ülkeleri bile bizden çok daha iyi yerdeler…Bu sorunun yanıtı başta günü kurtarma peşinde koşan kulüp takımlarının yanlışları elbette. Ve bu takımları bir türlü denetleyemeyen, önlerine bir program koyamayan bugüne dek görev yapan federasyonlardır.14 yabancı kuralı ne yazık ki futbolumuzu baltalamaktadır. Milli Takım kadrosunda 3 büyüklerden kaç oyuncu var? Avrupa’da oynayanlar olmasa Milli Takım sahaya çıkaracak oyuncu bulamayacak. Onların bazıları ise kendi takımlarında bile doğru dürüst forma giyemiyorlar…Kendi futbolcusunu yetiştirmeyen bir ülke, hangi oyuncularla nasıl bir sistem kuracak? Toplama takımlarla ancak bu kadar sonuç almak mümkün. Şimdi ise, gençleşme ısrarı ile umut dağıtıyoruz…

Milli Takım Teknik Direktörü Rumen Lucescu dün Ukrayna karşısına yine farklı bir kadro ile çıktı. Aslında şaşırtmadı. Arayışlarını bir türlü sonlandıramadığı ortada…Hedef Avrupa Şampiyonası ise, neden ideal kadro sahada yoktu? Belki de son fırsattı Ukrayna maçı. Önemli bir sınavı harcadı Rumen teknik adam…Antalya’da bir yaz akşamı yaşandı. Futbol adına çok uygun bir hava vardı. Ukrayna Uluslar Ligi’nde bir üst tura çıkmayı başarmış bir takım. Bize göre daha organize bir oyun oynadılar…

İlk 45 dakika doğru dürüst bir gol pozisyonu yakalayamadık. İkinci yarı yapılan değişiklikler oyun üstünlüğü kurmamıza yetmedi. Bırakın gol vuruşunu, ceza sahası içinde topla buluşamadık. Korner atışları dışında…



En azından bir moral bulmak istiyorduk. O da olmadı. Tribünlerden yükselen “Lucescu istifa…” sesleri her şeyi anlatıyordu aslında…



Avrupa Şampiyonası öncesi yeni bir teknik adam göreve gelmeli. Genel bir görüş ve istek haline gelen bu durumu Futbol Federasyonu görüyordur sanırız…

