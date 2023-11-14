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        Haberler Dünya Gazze'deki hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı kaldı! "Toplu mezar kazmaya başladık"

        Gazze'deki hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı kaldı! "Toplu mezar kazmaya başladık"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında hastaneleri de hedef alıyor. DSÖ, Gazze'deki hastanelerin yarısından fazlasının hizmet dışı kaldığını açıklarken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:48
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        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a ilettiklerini bildirdi.

        Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Hastanede biriken cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olduğunu belirten Kudra, "Bu nedenle sağlık ekipleri ve hastane yönetimi, cenazeleri avluya gömmek için toplu mezar açma kararı aldı. Kızılhaç'a da bunu bildirdik ve toplu mezar kazma çalışmaları başladı." dedi.

        Ekiplerin, gönüllü sığınmacılarla, 100-120 naaşı kefenlemeye çalıştığını, bir başka ekibin de toplu mezar kazdığını aktaran Kudra, defin işlemlerinin birkaç saat sürebileceğini dile getirdi.

        Halihazırda hastanede 650 hasta ve yaralı, 500 ila 600 sağlık personeli, 5 bin ila 7 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Kudra, hastanedeki yaşam koşullarının iyice kötüleştiğini, jeneratörleri çalıştırmak için gereken elektrik ve yakıtın olmayışı nedeniyle suyun sınırlı bir şekilde hastane yerleşkesinde kalan bir kuyudan elle çekildiğini ifade etti.

        Yiyeceklerin de tamamen tükendiğini belirten Kudra, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına yardım, ablukanın kaldırılması ve yakıt tedariki çağrısında bulundu.

        DSÖ: HASTANELERİN YARIDAN FAZLASI HİZMET DIŞI

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı." açıklamasını yaptı.

        DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

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        "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanılan paylaşımda, hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme olmadığı vurgulandı.

        Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz."

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
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