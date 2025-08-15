İbrahim Yıldız yazdı: Futbol eşit koşullarda güzeldi

Futbol geniş kitlelerin en çok izlediği spor dalı.

Sahada iyi bir mücadele ve güzel oyun her zaman heyecanı arttırdığı gibi seyir zevkini de beraberinde getirir.

Rekabet gücünün sahaya yansıması için takımların eşit koşullara sahip olması gerekir.

Ülkemizde kulüpler arasındaki farklılıklar; başta ekonomik dengesizlik, beklenen rekabet ortamını yaratmıyor doğal olarak.

Bunun temel nedeni; 4 büyük kulübün çok yüksek borçlarına karşın, sürekli yüksek rakamlara oyuncu transferini sürdürmeleridir.

Diğer takımlar ise kısıtlı bütçeleri ile bu haksız yarışın içerisinde bir şeyler yapma çabasında.

Üstelik büyük takımlar aynı ligde mücadele ettikleri rakiplerinin güçlenmesini istemiyor.

Örneğin; Almanya’da Bayern Münih kulübü transfer harcamalarının yüzde 30’unu ülke içerisinde harcayarak kulüplere maddi destek sağlıyor.

Bizde ise 4 büyük kulüp, kadro dışı bıraktığı oyuncuları diğer takımlara verirken ücretlerde belli bir indirime bile gitmeyi yapmıyor.

Ondan sonra rekabetten, oyun kalitesinden söz ediyoruz. 4 BÜYÜKLERE TEPKİ VAR Kulüpler Birliği yabancı oyuncu kuralı değişikliği konusunda TFF’ye başvururken ortak bir karar almaya gerek görmemiş mesela. Öğrendiğimiz kadarıyla son Kulüpler Birliği toplantısında bu konu tartışılırken, 4 büyük kulübün kendi başına hareket etmesi eleştiri konusu oldu. Kısacası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diğer takımları yok sayarak TFF’ye yazı göndermiş. Elbette bu davranış tepkilere neden olmuş. YAYIN GELİRLERİ VE KAMU İLANLARI Kulüplerin yayın geliri konusunda ortak talepleri önümüzdeki günlerde gündemin ilk sırasında yer alacak gibi gözüküyor. REKLAM Bu talep maç yayınlarından gelen paranın eşit dağıtılması şeklinde. Şu an yapılan uygulamada 4 büyük kulübün aldığı pay çok yüksek. Yeni model kabul edilirse (İngiltere’de olduğu gibi) 4 büyük kulüp dışında kalanların alacağı yayın geliri ciddi olarak artacak. Uzun süredir tartışılan ve zaman zaman gündeme gelen bir başka konu ise, kamu kurumlarının verdiği ilan ve sponsorluklar.