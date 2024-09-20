Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Mauro Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere Mauro Icardi, Süper Lig'in 4. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tedavi amaçlı Arjantin'e giden Icardi, Türkiye'ye döndü ve takımla çalışmalara katıldı. Peki Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Mauro Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı için geri sayım başladı. Gözler ise sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'ye çevrildi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, tedavisi için Arjantin’e gitmişti. Derbi öncesi İstanbul’a dönen Arjantinli yıldız, yeniden takımla çalışmalara başladı. Peki Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Mauro Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte detaylar…
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, tedavi görmek için gittiği Arjantin'den Türkiye'ye dönüş yaptı.
Arjantinli golcü, İstanbul'daki evinin bahçesini fotoğraflarken "Günaydın" yazısının yanına Türk bayrağı emojisi koyduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
MAURO ICARDİ FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıkladı.
ICARDİ DERBİYE YETİŞECEK Mİ?
Icardi'nin yaklaşık 10 güne ihtiyacı olduğunu belirten Buruk, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.