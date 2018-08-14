Ünlü folk müzik sanatçısı Dave Van Ronk’un hayatından ilham alan Inside Llewyn Davis, İçinden Caz Geçen Filmler serisi kapsamında sinemaseverlerle buluşuyor.

Ethan Coen ve Joel Coen’in yönettiği 2013 yapımı film, 1960’lı yıllarda genç müzisyen Llewyn Davis’in New York’un müzik piyasasında tutunabilmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Müzik ve dramın harmanlandığı film, genç müzisyenin, şehrin zorlu koşulları altında dönemin önemli menajerlerinden Bud Grossman'a plağının bir kopyasını dinletmek için çıktığı serüveni ekrana taşıyor.

2013 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne aday gösterilen filmin başrolünde yer alan Oscar Isaac’e Justin Timberlake, John Goodman ve Carey Mulligan gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Inside Llewyn Davis, 30 Eylül’de saat 17.00’de Alt’ta gösterilecek.