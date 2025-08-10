İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılamaya çalışılıyor
AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Şu ana kadar gelen ihbarlar ve taramalardan, bir binanın yıkıldığı ve iki vatandaşımızın kurtarıldığı bilgisine ulaştık. Diğer iki vatandaşımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Bu arada, köylerdeki taramalarda da metruk binaların yıkıldığına dair bilgiler var. İçinde vatandaşın olduğu enkaz ile ilgili henüz bir haber yok. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tarama çalışmalarımız devam edecek. Uçağa bindim, birazdan Balıkesir'e geçeceğim." ifadelerini kullandı
AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya, "Öncelikle başta Balıkesir Sındırgı olmak üzere depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar gelen ihbarlar ve emniyetimizin yapmış olduğu taramadan ekranlarda gördüğünüz Sındırgı'daki bir bina yıkıldı o binada arama kurtarmada iki vatandaşımız kurtarıldı iki vatandaşımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Az önce görüştüm bir vatandaşımızla konuştuklarını söylediler diğer vatandaşımıza da ulaşmaya çalışıyorlar. İnşallah onları sağ salim oradan kurtaracağız diye gayret gösteriyoruz. Köylerdeki taramalardan da bir minare yıkılmasıyla ilgili duvarla ilgili çeşitli metruk olan yerlerle ilgili var ama tarama çalışmalarımızdan aldığımız içinde enkaz olan bir binayla ilgili gelen bir ihbar yok. Tarama çalışmalarımız devam edecek. Uçağa bindim, birazdan Balıkesir'e geçeceğim." ifadelerini kullandı.
ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU: GELEN ÇAĞRILAR 99.5 ORANINDA KARŞILANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ardından Habetürk TV yayınına bağlanan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Normal ses aramalarında binde 5 civarında sıkışıklık oldu. Gelen çağrılar yüzde 99.5 oranında karşılanmış oldu. Bu tür anlarda internet tabanlı haberleşme yapılmalı. Mobil baz istasyonlarını oraya yönlendirdik." dedi.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."