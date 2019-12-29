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HaberlerGündemİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan terörle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik" dedi

Süleyman Soylu
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik. Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır" diye konuştu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan anneler için ise Soylu, "Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

 

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