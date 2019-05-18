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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahurda Trabzonlular ile buluştu

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programına katıldı. Programda konuşan Soylu, "İstanbul'un, 23 Haziran seçimlerinin siyasal çatışma alanı haline getirilmemesi gerekir. Türkiye'de yeni bir istikrarsızlığın önü açılmamalıdır. Bunun açılmasını sağlayacak adımları görüyorum. Buradan başka bir şey çıkarılmak istenmesinden, çarpıtılmak istenmesinden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un, 23 Haziran seçimlerinin siyasal çatışma alanı haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de yeni bir istikrarsızlığın önü açılmamalıdır. Bunun açılmasını sağlayacak adımları görüyorum. Buradan başka bir şey çıkarılmak istenmesinden, çarpıtılmak istenmesinden endişe duyuyorum." dedi.

Bakan Soylu, Bahçelievler'de Trabzon Derneklerinin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programına katıldı.

Bayburt-Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerin, çalışmaların sürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldığını hatırlatan Soylu, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

Türkiye'nin çok zor dönemlerden geçtiğini ama bu zorlukları aşmasını bildiğini aktaran Soylu, Türk insanının en önemli özelliğinin ise sadakati olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, herkesin Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a sahip olmak isteyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik önemi olan bu şehire tarih boyunca da sahip çıkmak isteyenler oldu. Kim ne derse desin, biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Bu topraklarda ne zaman güçlendiysek hep sorunlarla karşılaştık. İnsanımızı birbirine düşürdüler. Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa'ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. İstanbul, Türkiye'nin büyümesinden en büyük payı alan ildir. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor.

Türkiye, PKK gibi bir terör örgütünü yenemeyecek bir ülke midir ama mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında başka güçler var. Amerikası, Fransası gibi. Bütün bunlarla baş eden bir Türkiye ve irade var. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı devam ettirmek için güçlü olmalıyız. Terör ile mücadele ediyoruz, savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarını yaptık. Bir ayda teslim aldıklarımız hariç 60'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler İHA'lar sayesinde eskisi kadar da hareket edemiyorlar. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 378, şehidimiz ise 23'tür."

"ESAS MAĞDUR OLAN BİNALİ BEYDİR"

Bakan Soylu, terör ile mücadele ederken alt yapı hizmetleri ve eğitimin de unutulmadığını belirterek, 81 ilde üniversite açıldığını, yollar, köprüler ve tüneller yapıldığını kaydetti.

İstanbul'un, 23 Haziran seçimlerinin siyasal çatışma alanı haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Soylu, "Türkiye'de yeni bir istikrarsızlığın önü açılmamalıdır. Bunun açılmasını sağlayacak adımları görüyorum. Buradan başka bir şey çıkarılmak istenmesinden, çarpıtılmak istenmesinden endişe duyuyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart seçimlerinin iptal edildiğini hatırlatarak, "83 sandıkta Binali Beyin 100-150 oyu sıfır, bir, beş olmuş. Kimse bunun tesadüf olduğunu söyleyemez. Biz şimdi kendi hakkımızı savunamayacaksak, halkımızın hakkını nasıl savunacağız. Amerika 'not aldım' diyor, Avrupa başka bir şey söylüyor. Bu şaibe ile İstanbul yürümezdi. Burada esas mağdur olan Binali Beydir." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, milletin vereceği kararın başlarının üstünde olduğuna vurgu yaparak, "İstanbul deyince herkesin gözü parlıyor. Herkesin gözü İstanbul'dadır. 23 Haziran'da buna göre karar verilmelidir. Herkes yaptığı iş ile tartıya çıksın. Bize itimat edin, bize güvenin, yanlış bir iş yapmayız." dedi.

Uyuşturucu ile de etkin bir şekilde mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, aynı hassasiyeti trafik kazalarını önleme konusunda da sürdüklerini belirtti.

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