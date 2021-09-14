İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

Açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 145'e yükseldiği kaydedildi.