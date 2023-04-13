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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı! İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?

İçişleri Bakanlığı, 335 personel alımı yapacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu 11 Nisan tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru ekranı üzerinden başladı. Başvurular devam ederken gözler İçişleri Bakanlığı başvuru şartları ve kadro/branş dağılımına çevrildi. İşte 2023 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı

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  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli kadro ve branşlarda 335 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları elektronik ortamda alınmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler ve kadro/branş dağılımı nasıl? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak.
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru yapmak isteyen adaylar İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” adresi üzerinden elektronik olarak başvurularını iletecek. Başvuru işlemleri e-Devlet T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

    Taşra teşkilatında 156 büro personeli, 117 çağrı karşılama personeli 16 destek (temizlik) personeli, 4 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik Elektronik Teknikeri, 1 Avukat, 1 Arşiv Uzmanı kadrolarına yapılacak.
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    Merkez Taşra Teşklatı’nda ise 13 Büro personeli, 5 Avukat, 2 Psikolog, 9 Mühendis, 2 Destek Personeli ( Temizlik) 1 Arşiv Uzmanı, 1 Harita Teknikeri, 1 Grafiker,1 Mütercim Tercümanı kadrolarına yapılacak. 
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    SÖZLÜ SINAV TARİHİ

    Sözlü sınav ise 25-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    BAŞVURU ŞARTLARI

    4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

    c) Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

    ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,

    hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
  • İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru e-Devlet ekranı: 2023 İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı şartları neler?

    3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

    4- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet (merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri, yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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