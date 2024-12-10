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        Haberler Dünya İddia: Suriye devrik lideri Esad, Rusya'ya 135 milyar dolar kaçırdı | Dış Haberler

        İddia: Suriye devrik lideri Esad, Rusya'ya 135 milyar dolar kaçırdı

        Suriye'de devrilen ve Şam'ın düşmesinin ardından Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın yanında ne kadar para götürdüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Devrik liderin 135 milyar dolar ile birlikte Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken, dünyanın en zengin sığınmacısı olabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:36
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        İddia: Esad 135 milyar dolar kaçırdı
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        Suriye'de Beşar Esad yönetimi 13 yıllık iç savaşın ardından 12 günlük bir askeri operasyon sonucu devrildi. 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi.

        Beşar Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı. Devrik liderin Rusya'ya kaçarken yanında ne kadar para götürdüğü ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

        Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şam’da Muhaberat'tan Halid Beyye, Esad'ın 135 milyar doları Rusya'ya kaçırdığını iddia etti.

        Yapay zekaya göre 135 milyar doların fiziki hali tam 2 bin futbol sahası büyüklüğünde.

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