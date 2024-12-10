İddia: Suriye devrik lideri Esad, Rusya'ya 135 milyar dolar kaçırdı

Suriye'de Beşar Esad yönetimi 13 yıllık iç savaşın ardından 12 günlük bir askeri operasyon sonucu devrildi. 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi.

Beşar Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı. Devrik liderin Rusya'ya kaçarken yanında ne kadar para götürdüğü ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şam’da Muhaberat'tan Halid Beyye, Esad'ın 135 milyar doları Rusya'ya kaçırdığını iddia etti.