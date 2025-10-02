Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İddia: Suriye devrik lideri Esad zehirlendi | Dış Haberler

        İddia: Suriye devrik lideri Esad zehirlendi

        Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın, kaçtığı Moskova'da zehirlenerek suikaste uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre Esad taburcu edildi ve durumu stabil.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 13:14 Güncelleme: 02.10.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Esad zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye diktatörü Beşar Esad'ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'da zehirlenme girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

        Kuruluşun haberini dayandırdığı "bilgili bir kaynağa" göre saldırının amacı, Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak.

        Kaynak, Esad'ın pazartesi sabahı Moskova'nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun şu anda stabil olduğunu belirtti.

        Tedavisi sırasında kendisine sadece kardeşi Mahir Esad ve eski Genelkurmay Başkanı Mansur Azzam'ın temasına izin verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?